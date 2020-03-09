شاهد.. هروب جماعي لمسلحين من سجن في إيطاليا بسبب كورونا

رصدت وسائل إعلام إيطالية مقاطع فيديو قالت إنها للحظات هروب نحو 50 سجينا من سجن فوجيا بعد احالة تمرد احتجاجا على منع الزيارات بسبب الخوف من تفشي فيروس كورونا.

وقالت تقارير إعلامية إيطالية إن أغلب السجناء الفارين مسلحون ومن المتوقع حدوث سرقات من المنازل وفي عموم المناطق القريبة من محيط السجن.

وباتت إيطالي البلد الأكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد بعد الصين. وأحصت إيطاليا منذ بدء تفشي الفيروس 7 آلاف و375 إصابة، بينها 366 وفاة، علما بأن عدد الإصابات في الصين بلغ 80 ألفا و695 بينها 3 آلاف و97 وفاة.

وأعلنت إيطاليا، الأحد، عن ارتفاع عدد وفيات الفيروس إلى 366 شخصا. كما تصاعد عدد وفيات كورونا في فرنسا إلى 19 حالة، وبلغ إجمالي الحالات المصابة 1126 حالة.