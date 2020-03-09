أكبر تراجع منذ حرب الخليج .. النفط يهوي 25%

واصلت أسعار النفط النزيف ،اليوم، بعد التراجع بنسبة 25% في ظل حرب الأسعار و مخاوف كورونا

وسجل النفط، اليوم، الاثنين، أكبر تراجع يومي له منذ حرب الخليج ، 1991

وتسبب تراجع بنحو 25 بالمئة في أسعار النفط شرارة عمليات بيع يحركها الفزع وخسائر حادة لمؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية مع تفاقم المخاوف من ركود عالمي في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا.

وقررت المملكة وروسيا زيادة الإنتاج مطلع الأسبوع القادم بعد أن انهار اتفاق استمر لثلاث سنوات بينهما وبين منتجي نفط كبار آخرين لكبح المعروض.

و رفضت موسكو دعم منظمة البلدان المصدرة للبترول في تعميق تخفيضات إنتاج النفط للتأقلم مع التراجع الكبير في الطلب الناجم عن تأثير فيروس كورونا على حركة السفر والنشاط الاقتصادي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 10.91 دولار بما يعادل 24.1

بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 34.36 دولار للبرميل. وانخفض العقد بما يصل إلى 31 بالمئة في وقت سابق من اليوم ليسجل 31.02 دولار، أدنى مستوياته منذ 12 فبراير 2016.

ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 10.15 دولار أو 24.6 بالمئة ليغلق على 31.13 دولار للبرميل. ونزل الخام في وقت سابق 33 بالمئة إلى 27.34 دولار، أدنى مستوى أيضا منذ 12 فبراير 2016.

وشهد اليوم أكبر تراجع لجلسة واحدة بالنسبة المئوية لكلا

الخامين القياسيين منذ 17 يناير كانون الثاني 1991، عندما تراجعت الأسعار بمقدار الثلث في مستهل حرب الخليج.

وسجلت أحجام التداول لشهر أقرب استحقاق في كلا العقدين مستويات قياسية مرتفعة.

شملت الخسائر الحادة أسم شركات الطاقة، في حين بدأ منتجو النفط الصخري تقليص الإنفاق توقعا لتراجع الإيرادات. ونزلت أسهم إكسون موبيل وشيفرون عشرة بالمئة ونحو 13 بالمئة على الترتيب.

وقال دان يرجين، نائب رئيس آي.اتش.اس ماركت “على مدى نهاية الأسبوع راجعت كل شركة أرقامها والنفط الصخري سيدخل بالأساس في وضع الحفاظ على البقاء فيما يتعلق بالإنفاق الرأسمالي والنشاط.”