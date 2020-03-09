عاجل.. تنويه جديد من سفارة المملكة بإيطاليا لمواطنيها بشأن إجراءات العودة #كورونا

نوهت سفارة المملكة العربية السعودية في إيطاليا، الاثنين، مجددا على كافة المواطنين المتواجدين في إيطاليا والذين لم يتواصلوا مع السفارة بأهمية التواصل لتسهيل وترتيب إجراءات العودة إلى المملكة.

ونشرت سفارة المملكة في إيطاليا عبر حسابه الرسمي على تويتر رقم الطواريء: ٠٠٣٩٣٢٨٠٤٣٢٦٠٦ ، ودعت كافة المواطنين في البلاد إلى التواصل معها.

وباتت إيطاليا البلد الأكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد بعد الصين. وأحصت إيطاليا منذ بدء تفشي الفيروس 7 آلاف و375 إصابة، بينها 366 وفاة، علما بأن عدد الإصابات في الصين بلغ 80 ألفا و695 بينها 3 آلاف و97 وفاة.

وأعلنت إيطاليا، الأحد، عن ارتفاع عدد وفيات الفيروس إلى 366 شخصا. كما تصاعد عدد وفيات كورونا في فرنسا إلى 19 حالة، وبلغ إجمالي الحالات المصابة 1126 حالة.