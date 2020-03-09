تنويه مهم من سفارة المملكة في باريس لمواطنيها بشأن مكافحة كورونا

أهابت سفارة المملكة العربية السعودية في باريس، الثلاثاء، إلى ضرورة اتباع التعليمات المعلنة من قبل الحكومة الفرنسية في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي على تيوتر “للاستفسار أو الحالات الطارئة نأمل التواصل مع قسم شؤون السعوديين على الأرقام: 0033673656324 0033626238195

تهيب #السفارة_في_باريس إلى ضرورة اتباع التعليمات المعلنة من قبل الحكومة الفرنسية، في إطار مكافحة #كورونا_الجديد

وللاستفسار أو #الحالات_الطارئة نأمل التواصل مع قسم #شؤون_السعوديين على الأرقام التالية :

0033673656324

0033626238195 pic.twitter.com/oAdOKTLgMp — Arabie Saoudite en France (@KSAembassyFRA) March 9, 2020

وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران إن الأسابيع المقبلة “ستكون صعبة”، مشيرا إلى استمرار حالة الاستنفار في الحكومة بشأن انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقال وزير الصحة: “نعوّل على الإجراءات الوقائية التي يتخذها كل شخص والحكومة ستبقى مستنفرة لأخذ القرارات المتناسبة مع مستوى انتشار الفيروس”.

ومنعت الحكومة الفرنسية كل التجمعات لأكثر من ألف شخص في كل أنحاء فرنسا، منعا لانتشار الفيروس.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد حذر من أن بلاده تسير نحو وباء “لا يرحم” وسط ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

ووفقا لمواقع الإحصاء، وصل عدد الإصابات بكورونا في فرنسا إلى 1126 إصابة، مع 19 حالة وفاة، حتى مساء الأحد.

وتحتل فرنسا المركز الخامس عالميا من حيث أعداد الإصابة بكورونا، خلف الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

وكان رئيس البرلمان الأوروبي، دافيد ساسولي، قرر، الخميس، إلغاء الجلسة العامة التي كانت مقررة في مدينة ستراسبورغ الفرنسية الأسبوع المقبل، ونقلها إلى مدينة العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال في رسالة وجهها إلى الكتل السياسية في البرلمان: “نظراً إلى مستجدات انتشار كوفيد-19 في فرنسا، قررت تنظيم الجلسة العامة الأسبوع المقبل في بروكسل”.