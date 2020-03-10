الهلال يريد استغلال كبوة #النصر لتجنب تكرار صدمة 2019

سيتعامل الهلال مع تسع مباريات متبقية بدوري المحترفين السعودي لكرة القدم مثل مواجهات الكؤوس لمحاولة حسم اللقب في أسرع وقت ممكن مستغلا تعثر النصر بطل الموسم الماضي.

ويتصدر الهلال بطل آسيا الدوري بفارق ثماني نقاط عن النصر أقرب منافسيه الذي فقد خمس نقاط في آخر مباراتين.

ولا يزال الهلال يشعر بغصة بسبب سيناريو الموسم الماضي حين خسر لقب الدوري في الجولة الأخيرة وأهداه للنصر بفارق نقطة واحدة لذا لا يريد فريق المدرب رازفان لوتشيسكو، الذي لم يستقبل أي هدف في آخر أربع مباريات، التفريط في أي نقطة بالأسابيع المتبقية.

وحذر محمد الدعيع حارس الهلال السابق فريقه على تويتر قائلا بعد الفوز الأخير على الاتفاق “ثلاث نقاط مهمة نحو تحقيق لقب الدوري ولكن أذكر إخواني اللاعبين بفارق النقاط في الموسم الماضي.

يجب أن تلعب كل مباراة بروح وحماس وتركيز”.

ويبدو الهلال مرشحا لتحقيق فوزه السادس على التوالي بالمسابقة،التي يغيب عنها الجماهير منذ الجولة الماضية بسبب مخاوف فيروس كورونا، عندما يحل ضيفا على ضمك القابع في المركز قبل الأخير غدا الأربعاء.

ولا يريد النصر رفع راية الاستسلام وسيسعى لرد الاعتبار بعد الخسارة من الفيصلي والتعادل مع الأهلي في آخر مباراتين عندما يستضيف الرائد صاحب المركز السادس.

ومن المنتظر عودة المغربي عبد الرزاق حمد الله، هداف الدوري برصيد 16 هدفا، بعد أزمته مع النصر ومدربه روي فيتوريا حيث غاب عن الخسارة الأخيرة 3-2 من الفيصلي لتمرده.

ويبتعد الأهلي ثالث الترتيب بفارق 13 نقطة خلف الهلال ويبدو أنه خرج من السباق على اللقب لكن على الأقل سيحاول الحفاظ على المركز الثالث حين يواجه التعاون الذي تعرض لضربة قوية بإصابة المهاجم محمد السهلاوي.

وينتظر الوحدة تعثر الأهلي للقفز على المركز الثالث اذا حقق نتيجة ايجابية أمام الاتحاد في لقاء قوي بعد غد الخميس.