كورونا تعزل نجمي #الاهلي و #الاتحاد

تسبب فيروس كورونا بعدم عودة النجمين فهد المولد لاعب الاتحاد وتفاريس ديجانيني مهاجم الاهلي إلى جدة.

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فإن اللاعبين مازالا متواجدين في مطار دبي، لعدم وجودة رحلات جارية للعودة للسعودية، وفي حال عودتهم سيضطران إلى العزل 14 يوماً مما يعني عدم مقدرتهم المشاركة في تدريبات أنديتهم خلال الأيام المقبلة.

فيما ستنقل إدارة الأهلي دجانيني إلى دولة أخرى مسموح لمواطنيها بالسفر من وإلى الإمارات، من ثم إلى السعودية، وبعد وصوله إلى جدة، ستبحث عن مخرج قانوني وطبي، يجنِّب اللاعب العزل المنزلي لمدة 14 يوما بحسب إعلان وزارة الصحة السعودية.

فيما يبقى مهاجم الاتحاد المولد عالقا في دبي ينتظر طريق يصل اليه الى جدة دون العزل.