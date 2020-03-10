تفاصيل الوظائف الشاغرة بمستشفى قوى الأمن بمكة

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مكة المكرمة- الوئام:

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة عن توفر عدد من الوظائف الإدارية والطبية الشاغرة للعام 2020.

ويبلغ عدد الوظائف المتاحة 63 وظيفة للرجال والنساء  ومن الشروط العامة:

تعبئة البيانات كاملة مع إرفاق نتيجة اختبارات اللغة الإنجليزية المعتمدة (باستثناء الأطباء).
الحصول على درجة STEP أو 75% في اختبارات TOEFL أو IELTS (للتخصصات الصحية المساعدة).
الحصول على درجة STEP أو 67% في اختبارات TOEFL أو IELTS (للتخصصات الإدارية) وسيتم رفض أي طلب غير مكتمل أو مطابق للشروط.

وسيتم التقديم عن طريق الرابط التالي:

https://sfhm.online/jobs

وذلك اعتباراً من 1441/7/15هـ الموافق 10 / 3 / 2020 وحتى الإثنين الموافق 1441/7/28هـ، الموافق 23 / 3 / 2020.

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