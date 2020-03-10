تفاصيل الوظائف الشاغرة بمستشفى قوى الأمن بمكة

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة عن توفر عدد من الوظائف الإدارية والطبية الشاغرة للعام 2020.

ويبلغ عدد الوظائف المتاحة 63 وظيفة للرجال والنساء ومن الشروط العامة:

تعبئة البيانات كاملة مع إرفاق نتيجة اختبارات اللغة الإنجليزية المعتمدة (باستثناء الأطباء).

الحصول على درجة STEP أو 75% في اختبارات TOEFL أو IELTS (للتخصصات الصحية المساعدة).

الحصول على درجة STEP أو 67% في اختبارات TOEFL أو IELTS (للتخصصات الإدارية) وسيتم رفض أي طلب غير مكتمل أو مطابق للشروط.

وسيتم التقديم عن طريق الرابط التالي:

https://sfhm.online/jobs

وذلك اعتباراً من 1441/7/15هـ الموافق 10 / 3 / 2020 وحتى الإثنين الموافق 1441/7/28هـ، الموافق 23 / 3 / 2020.