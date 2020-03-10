التعليم: تحديد موعد الانسحاب من حركة النقل الداخلي وتسجيل الرغبات

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الرياض -الوئام -عبدالله العازمي:

كشفت إدارة تعليم حفر الباطن التطورات عن رغبات النقل الداخلي بعد قرار تعليق الدراسة
وأكدت استمرار مواعيد تسجيل رغبات النقل الداخلي كما هي حيث أن التسجيل الكتروني في نظام نور وليس له علاقة بالتعليق ونهاية تسجيل الرغبات 15-7- 1441
أما نهاية الانسحاب (حذف الرغبات)ففي تاريخ  22-7-1441

وقالت في توضيح لها: غير مطلوب من المعاملة طباعة الإقرار ورفعه على النظام حاليا
وعند الحاجة لذلك سيتم توضيحه لاحقا) وعلى المعلم أو المعلمة راغب النقل التأكد من صحة إدخال رغباته في النظام فقط.

وطباعة تقارير النقل تتم من قبل قادة المدارس بعد إغلاق النظام ويتم تسليمها لشؤون المعلمين بالادارة عند استئناف الدراسة.

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