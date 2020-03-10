الاستراليون ينفقون 7.4 مليار دولار سنوياً على المخدرات

خلص تحليل إلى أن الاستراليين ينفقون 3ر11 مليار دولار استرالي ( 4ر7 مليار دولار) سنويا على الكوكايين والهيروين و الميثامفيتامين وحبوب الهلوسة.

وجاء في التقرير الذي أصدرته اللجنة الاسترالية للمعلومات اليوم الثلاثاء أنه تم استخدام نحو 5ر11 طن من الميثامفيتامين و 6ر4 طن من الكوكايين و 2ر2 طن من حبوب الهلوسة و أكثر من 900 كيلوجرام من الهيروين في استراليا سنويا.

واستند التقرير التاسع على تحليل لبيانات المياه العادمة في الفترة ما بين آب/أغسطس 2018 و آب/أغسطس 2019، وشمل نحو 57% من تعداد سكان استراليا أو نحو 3ر13 مليون مواطن.

وقد ازداد استخدام المخدرات خلال العام الماضي، عندما تم إنفاق 3ر9 مليون دولار استرالي على المخدرات.

وقال الرئيس التنفيذي للجنة مايكل فيلان في بيان” الاستراليون ينفقون مبالغ كبيرة على المخدرات سنويا، مما يدر ربحا للعصابات الاجرامية المنظمة”.

وأظهر التقرير أن الميثامفيتامين هو الخيار المفضل للأستراليين، حيث ينفقون 63ر8 مليار دولار استرالي للحصول عليه.

وأوضح التقرير أن الكحوليات والنيكوتين مازالا الأكثر استخداما في استراليا.