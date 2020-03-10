تفاصيل جديدة في قضية المختطف نسيم الحبتور

أظهرت تفاصيل جديدة في قضية الطفل المختطف نسيم الحبتور عدم تطابق البصمة الوراثية للمختطف مع والده.

وكان محامي والد نسيم الحبتور قد ذكر في وقت سابق، أنه تقدّم بطلب يتضمن ترتيب إجراءات الفحص لدى جهة جديدة لاعتبارات نفسية ومعنوية، على أن يكون الفحص الجديد بالرياض، حتى تخرج النتائج من جهتين مختلفتين.

وأشار إلى أنه تم إجراء تحليل البصمة الوراثية (DNA) في الدمام والرياض.

يُذكر أن أمير المنطقة الشرقية الأمير «سعود بن نايف»، وجه في 29 فبراير الماضي، بدراسة طلب والد المفقود «نسيم حبتور» وإجراء تحاليل الـ«DNA»؛ للتثبت من النَّسَب.

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي قد تفاعلت مساء امس الاثنين مع قضية المفقود نسيم حبتور واشتعلت هاشتاجات تصدرت موقع التواصل “تويتر” مطالبة بإظهار النتيجة ومتعاطفة مع قصة مأساوية شهدتها المملكة.

وعادت قضية المختطف نسيم حبتور للتداول، عقب العثور على مختطفين اثنين في منزل المتهمة ”مريم“ بعد اختفائهما نحو 23 عاما، ما رفع من آمال عائلة المختطف نسيم في العثور أيضا على ابنهم، وسط شكوك بأحد الشبان ويدعى ”طلال“، الذي تبنته إحدى الأسر وتوجد به علامات كثيرة قريبة من ابنهم المختطف.