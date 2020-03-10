الأهلي يلتقي غدًا التعاون في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

يحل فريق الأهلي ضيفًا على فريق التعاون غدًا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

ويدخل الفريق الأهلي هذه المواجهة من أجل مواصلة الفوز بعد تحقيقه انتصارًا في الجولة الماضية على فريق الفيحاء بهدف مهاجمه عمر السومة، والذي أنقذ فريقه من مواصلة نزيف النقاط، حيث لم ينتصر في آخر ثلاث جولات من الدوري، بهزيمته في الجولتين الـ 18 و الـ 19 ،من الوحدة والفتح وتعادله في الجولة ما قبل الماضية أمام النصر، قبل أن يكسب الثلاث نقاط في الجولة الـ21، ويسعى جهازه الفني بقيادة الصربي فلادان ميلويفيتش في ثاني مباراة له للفوز الثاني على التوالي، ويحتل الفريق الأهلاوي المرتبة الثالثة بـ 37 نقطة.

بالمقابل يتطلع فريق التعاون والذي يحتل المركز الثامن بـ 28 نقطة، للفوز وخطف النقاط الثلاث وتعويض خسارته في الجولة الماضية من أمام أبها بنتيجة 2-1، والصعود لمراكز متقدمة في سلم الترتيب.

وكانت مواجهة الدور الأول انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف لهدف في الجولة السابعة من الدوري وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.