بسبب أردوغان وسياساته.. ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 13.7%

أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء أن معدل البطالة في تركيا ارتفع إلى 13.7 بالمئة في

الفترة من نوفمبر تشرين الثاني إلى يناير كانون الثاني من 13.3 بالمئة قبل شهر، على الرغم من ارتفاع النمو في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد تسارعا إثر الخروج من ركود في العالم الماضي.

وانتعش اقتصاد السوق الناشئة الكبير بقوة في الربع الرابع من العام الماضي من ركود ناجم عن أزمة عملة في 2018.

وأدت الأزمة إلى قفزة لمعدل البطالة إلى أعلى مستوى في عشر

سنوات عند 14.7 بالمئة في الربع الأول من العام الماضي. ومنذ ذلك الحين، تنخفض البطالة قليلا لكنها تظل عند مستوى مرتفع. وفي الفترة من نوفمبر تشرين الثاني إلى يناير كانون الثاني انخفض معدل المشاركة في سوق العمل إلى 51.8 بالمئة من 52.5 بالمئة قبل شهر.

وبلغ معدل البطالة 13.5 بالمئة في نفس الفترة قبل عام.

وزاد معدل البطالة في القطاعات غير الزراعية إلى 15.8 بالمئة في الفترة من 15.4 بالمئة قبل شهر وفقا لمعهد الإحصاء التركي.

وانخفض معدل البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 13.1 بالمئة من 13.2 بالمئة قبل شهر.