الدوري السعودي: النصر يستضيف الرائد غداً ضمن مواجهات الجولة الـ 22

يستقبل النصر غداً على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضيفه الرائد، ضمن مواجهات الجولة الـ 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

في الجولات الأخيرة بدأت مستويات النصر في التراجع بعد التعادل الصعب أمام الأهلي، والخسارة أمام الفيصلي في الجولة الماضية، مما يزيد الضغوط على كتيبة روي فيتوريا من أجل تحقيق الفوز على الرائد رغم الصعوبة المتوقعة للمباراة، ويحتل النصر المركز الثاني برصيد 42 نقطة.

الحال لا يختلف كثيراً في الرائد، الذي يعـد من الفرق المميزة هذا الموسم، ولكن في الجولات الأخيرة لم يستطع المحافظة على هذه المستويات، حيث خسر 7 نقاط في آخر ثلاث جولات، ولن تكون هذه المباراة سهله على الفريقين، ويأتي في المرتبة السادسة برصيد 32 نقطة.

وكانت نتيجة مواجهة الدور الأول انتهت نصراوية بهدفين نظيفين.