الأسواق الآسيوية تعوض بعض خسائرها مدفوعة بتدابير اقتصادية محتملة

عوضت أسواق الأسهم الآسيوية اليوم الثلاثاء بعض الخسائر التي سجلتها مؤخرا، مدفوعة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته الكشف عن تدابير اقتصادية في ظل تراجع أسعار النفط والمخاوف من فيروس كورونا.

وارتفع مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 36ر168 نقطة أو ما يعادل 85ر0% ليغلق على 12ر19867 نقطة، بعدما كان تراجع بـ1ر4% خلال التعاملات الصباحية كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 71ر17 نقطة، أو28ر1%، ليصل إلى 68ر1406 .

كما تعافى مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية قليلا، حيث ارتفع بـ4ر0% اليوم،كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بـ82ر1% .

وكان ترامب قال إنه سيصدر إعلانا “كبيرا” لتدابير اقتصادية تهدف للتغلب على التبعات السلبية التي تسبب فيها فيروس كورونا.

وكان مؤشر ستاندرد آند بورز أغلق الليلة الماضية على تراجع بـ61ر7% ،بعد أسوأ أداء يومي منذ 2008، كما خسر مؤشر داو جونز الصناعي القياسي أكثر من ألفي نقطة، ليغلق على تراجع بـ 79ر7% .