عاجل…  استقالة الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير من منصب رئيس مجلس إدارة شركة المراعي

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الرياض- الوئام:

تعلن شركة المراعي (“الشركة”) عن استقالة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير من منصب رئيس مجلس إدارة الشركة (غير تنفيذي ) ومن عضوية مجلس إدارة الشركة، وذلك نظراً لظروفه الخاصة، وقد تقدم سموه باستقالته في 8 مارس 2020م، ووافق مجلس إدارة الشركة على استقالته في 9 مارس 2020م على أن تكون سارية من تاريخه.
قرر مجلس إدارة الشركة بتاريخ 9 مارس 2020م تعيين سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيساً لمجلس إدارة شركة المراعي (غير تنفيذي ) اعتباراً من تاريخه.

كما قرر مجلس إدارة الشركة بتاريخ 9 مارس 2020م تعيين سمو الأمير سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير عضواً في مجلس إدارة الشركة (غير تنفيذي) إعتباراً من تاريخ 9 مارس 2020م وحتى نهاية دورة المجلس الحالي، علماً بأن موافقة مجلس الإدارة لا تُعد نهائية وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.

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