اتحاد القدم يدرس إلغاء التعاقد مع حراس مرمى أجانب

كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم الثلاثاء عن وجود اتجاه لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم بإلغاء الاستعانة بحراس المرمى الأجانب، اعتبارا من الموسم المقبل.

وذكرت أن هذا القرار المحتمل يهدف إلى إفساح المجال والفرصة لإظهار مواهب حراسة المرمى من اللاعبين المحليين، وذلك في ظل لجوء أغلب الأندية للحارس الأجنبي.

وأشارت إلى أن أندية النصر والهلال والوحدة بدأت التعاقد مع حراس محليين تحسبا لهذا القرار، حيث كشفت الصحيفة وفقا لمصادرها أن اتحاد كرة القدم سيبقي على عدد اللاعبين الأجانب الحالي وهو سبعة لاعبين، دون خانة الحراسة.

وأضافت أن القرار جاء بعد دراسة من الاتحاد السعودي لكرة القدم وبعد أداء حراس المنتخبين الأولمبي والأول المميز خلال المنافسات في الفترة الماضية.