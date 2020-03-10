فلكية جدة: “ضوء البروج ” يزين سماء السعودية

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة ان الأسابيع القريبة من الإعتدال الربيعي تعتبر من الأوقات المثالية لرؤية ضوء البروج في سماء المساء، وحاليا القمر غادر سماء بداية الليل ، لذلك فإن الأسابيع المقبلة ستمثل الوقت المناسب لرؤيته في المملكة وكامل النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

فبعد غروب شمس اليوم الثلاثاء 10 مارس 2020 بحوالي الساعة يرصد بالعين المجردة بدون الحاجة لاستخدام معدات رصد خاصة من المناطق الصحراوية وذلك لأن التلوث الضوئي داخل المدن يطمس الأضواء الطبيعية في قبة السماء.

ونظرا لأن ضوء البروج خافت فإن من السهل على ضوء القمر القيام بطمسه، لذلك تعتبر الليالي بالقرب من وقوع القمر في المحاق مثالية لرصده.

وبشكل عام تعتبر الفترة من أواخر فبراير وحتى أبريل – والتي تشمل الأسابيع قرب الاعتدال الربيعي في النصف الشمالي للكرة الارضية من أفضل الأوقات في السنه لرؤية ضوء البروج بعد حوالي 80 الى 120 دقيقة من غروب الشمس نظرا لأن دائرة البروج تكون متعامدة تقريبا مع الافق.

يمكن العثور على ضوء البروج بشكل ما يشبه مثلث مضي يمتد من الأفق الغربي باتجاه مجموعه نجوم الثور ويمكن تمييز هذه المجموعه النجمية بسهوله بواسطة إثنان من علامتها المميزة ـ نجم الدبران وعنقود نجوم الثريا اللذان سوف يظهران فوق الأفق الغربي بمجرد بداية الليل .

ويرجع سبب حدوث ضوء البروج إنعكاس ضوء الشمس عن جزئيات الغبار الواقعة مابين الكواكب وتدور حول الشمس في الجزء الداخلي من نظامنا الشمسي.

جدير بالذكر بالنسبة للقاطنين في النصف الجنوبي من الكرة الارضية ” جنوب خط الاستواء ” فإن شهر مارس يمثل توقيت رصد ضوء البروج في سماء الصباح بالأفق الشرقي قبل ضوء الفجر .