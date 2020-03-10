ممرضة إيرانية تبكي بحرقة خوفا من #كورونا: “لا تخرجوا من منازلكم”

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء مقطع فيديو منسوب لممرضة إيرانية، قالت فيه إنها “تبكي بحرقة مما تراه يوميًا بعينيها”. وتوسلت للإيرانيين بعدم الخروج من المنزل.

وقالت الممرضة، في الفيديو، إنها “رأت أكثر من ١٠٠ شخص يموتون أمام عينيها في يوم واحد بسبب كورونا، ما أصابها بالانهيار الشديد لعدم القدرة على المساعدة”.

وأعلنت إيران الثلاثاء عن 54 وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، في أعلى حصيلة خلال يوم واحد منذ ظهور وباء كوفيد-19 في البلاد.

وبذلك، يرتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في الجمهورية الإسلامية إلى 291، بحسب ما أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور خلال مؤتمر متلفز.

وأضاف أنه تم تأكيد 881 إصابة جديدة، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 8042.

لكنه أشار إلى أن “2731 شخصا، أي ما يعادل عشرة أضاف من فقدناهم من أبناء شعبنا الأعزاء، تعافوا وخرجوا من المستشفيات”.

ويعد تفشي الفيروس في إيران بين الأكثر تسببا بالوفيات خارج الصين، حيث ظهر المرض نهاية العام الماضي.

ولا تزال طهران المحافظة الأكثر تأثّرا في إيران بوجود 2114 إصابة.

وحلّت محافظة مازندران في المرتبة الثانية مع تسجيل 253 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات لديها إلى 886 تليها قم حيث تم تسجيل 751 إصابة.

ولم تفرض إيران حجرا صحيا رسميا لكن السلطات دعت السكان مرارا للامتناع عن السفر ولجأت لإغلاق فنادق وغيرها من أماكن الإقامة لدفع الناس لتجنّب السفر.