السفارة في الكويت: يمكن للسعوديين العودة إلى المملكة جوًا وبرًا

أعلنت سفارة المملكة لدى الكويت، اليوم الثلاثاء، إمكانية عودة المواطنين السعوديين الراغبين في العودة من الكويت إلى السعودية عن طريق منفذي الرقعي والخفجي برًا، أو رحلة الخطوط السعودية مساء غدٍ الأربعاء إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وقالت السفارة في بيان لها: “بمتابعة من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وحرصًا على المواطنين والزائرين لدولة الكويت الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن، تود السفارة التوضيح عن إمكانية العودة عن طريق منفذي الرقعي والخفجي برًا”.

وأضافت أن السفارة قامت نسقت لرحلة على الخطوط الجوية السعودية من مطار الكويت الدولي مساء غد الأربعاء إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مطالبة المواطنين الراغبين في العودة جوًا الاتصال على أرقام 0096522550021، 0096551121069.

يشار إلى أن سفارة المملكة لدى دولة الكويت، وفور تلقيها، أمس الإثنين، رغبة العديد من المواطنين الزائرين لدولة الكويت بالعودة إلى المملكة، بذلت مساعيها وجهودها في توفير كافة الإمكانيات وتأمين التجهيزات اللازمة التي تمكنهم من العودة إلى المملكة مع توفير سبل الراحة.