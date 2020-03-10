الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز آل مقرن تقدم أوراق اعتمادها مندوبة دائمة للمملكة لدى “اليونسكو”

قدمت صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، أوراق اعتمادها مندوبةً دائمةً للمملكة العربية السعودية لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ” اليونسكو” إلى المديرة العامة للمنظمة أودراي أزولاي، وذلك في مقر المنظمة في العاصمة الفرنسية باريس.

وجرى أثناء اللقاء استعراض العلاقات المتميزة في ظل ما تقدمه المملكة من دعم لمنظمة اليونسكو بإسهامها في العديد من المشاريع والبرامج من خلال عضوية المملكة في المجلس التنفيذي للمنظمة، وكذلك عضوية المملكة في لجنة التراث العالمي.

وأكدت سموّها أهمية تعزيز التعاون مع اليونسكو في جميع المجالات بما يحقق مصالح المملكة في المنظمة الدولية، وعلاقاتها مع الدول الأعضاء لدى اليونسكو، لتعزيز السلم والتعايش المشترك بين الشعوب والثقافات وفقاً لاختصاصات اليونسكو.

يذكر أن سموّ المندوبة الدائمة لدى اليونسكو، حاصلة على ماجستير العلوم في الاقتصاد من معهد الدراسات الشرقية والأفريقية (SOAS)التابع لجامعة لندن، وتمتلك خبرةً واسعةً في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والعمل الدولي، حيث بدأت مسيرتها المهنية في العمل الأكاديمي في قسم الاقتصاد بجامعة الملك سعود، لتنتقل بعدها إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بين عامي 2009 و2016، ومن ثم إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط كوكيل مساعد لشؤون التنمية المستدامة ووكيلاً مساعداً لشؤون مجموعة العشرين، كما تحمل سموها عدة عضويات في لجان ومجالس دولية وإقليمية ومحلية.