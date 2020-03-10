بعد موافقة مجلس الوزراء على إنشائها.. هذه مهام الهيئة السعودية للسياحة

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- الموافقة على إنشاء الهيئة السعودية للسياحة، وفيما يلي مهام الهيئة.

حسب ما أعلنته وزارة السياحة، فإن مهام الهيئة تنقسم إلى 3 أقسام الأولى التسويق وتضم تطوير الباقات والمنتجات السياحية، تسويق الوجهات والمواقع والمنتجات والباقات السياحية محليًا وخارجيًا، والإشراف على الحملات التسويقية والترويجية للوجهات السياحية في المملكة.

الثانية: الفعاليات السياحية وتشمل استضفافة وتنظيم المؤتمرات والمنتديات والمعارض السياحية داخل المملكة، والمشاركة بالمؤتمرات والندوات والمنتديات والمعارض السياحية على المستوى المحلي والعالمي، ودعم الأنشطة والفعاليات السياحية.

الثالثة قياس تجربة السائح وإعداد الدراسات والأبحاث التسويقية اللازمة لتطوير تجربة السائح.