عاجل.. ابتسام الشهري: “التعليم” تطلق “منظومة التعلم الموحدة” لجميع الطلاب مجانًا الأسبوع المقبل

قالت ابتسام الشهري المتحدث باسم وزارة التعليم العام، إن وزارة التعليم تتيج للطلاب والطالبات 3 طرق مختلفة لـ”التعلم عن بعد” أولها قنوات عين ببث مباشر يوميًا والتي تقدم يوم دراسي كامل يبدأ 8 صباحًا وينتهي 12.30 ظهراً، وكذلك بوابة عين التي توفر كتب ومصادر متعددة وبنك أسئلة، لافتة إلى أن تصفحها بدون تسجيل دخول، ويُمكن لأولياء الأمور استخدام هذه البوابة لمساعدة أبنائهم ومتابعتهم.

وأضافت في تصريحات تلفزيونية، أنه ابتداء من الأسبوع المقبل ستطلق الوزارة منظومة التعلم الموحدة لجميع الطلاب والطالبات بالمملكة وهي توفر طريقة تعليم تفاعلية بين التعليم والطالب، مشيرة إلى أن مبادرة “التعلم عن بعد” عبارة عن جهود تكاملية مشتركة بين عدد من القطاعات منها “التعليم والاتصالات”، بهدف دعم منظومة التعلم عن بعد، حيث تتيح للطالب الدخول على جميع منصات الوزارة وتصفحها مجانًا من الجوال أو اللاب توب أو الكمبيوتر وكذلك الدخول على قنوات عين على يوتيوب أو منظومة التعلم الموحدة مجانًا.

يشار إلى أن وزارة التعليم، وفرت‬⁩ للطلاب والطالبات متابعة دراستهم من مصادر تعليمية رسمية غير متزامنة عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437 عمودي، من خلال 15 قناة بث مباشرة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 12:30 ظهرا.