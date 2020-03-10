عاجل.. سفارة المملكة في تركيا: فتح رحلات للمواطنين الراغبين في العودة من اليوم حتى 12 مارس #كورونا

نوهت سفارة المملكة العربية السعودية في تركيا، الثلاثاء، إلى فتح الخطوط السعودية رحلاتها للمواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة اعتبارا من اليوم وحتى 12 مارس.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي على تويتر “إشارة إلى القرار الصادر بتعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا من وإلى عدة دول من ضمنها جمهورية تركيا، فإن السفارة تود إحاطة المواطنين بأن الخطوط السعودية تفتح رحلاتها من تركيا اعتبارا من اليوم وحتى 12 مارس الحالي للمواطنين السعوديين (وأبناء المواطنات وزوجات المواطنين وأزواج المواطنات) الراغبين في العودة إلى المملكة، ويمكنهم التواصل على الخطوط السعودية على الأرقام/ 4449591-08504551601”.