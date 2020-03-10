الحكومة اليمنية تكشف ميزانية صادمة لبعثة الأمم المتحدة في اليمن وتندد بفشلها في اتفاق الحديدة

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إنه رغم الميزانية السنوية الضخمة 56 مليون دولار والنفقات الباذخة من إيجار سفن 810.000 دولار شهريا وفنادق 3 ملايين دولار وفلل 1.8 مليون دولار وجيش الموظفين 159، فشلت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في تحقيق أي تقدم في تنفيذ بنود اتفاق السويد أو التخفيف من المعاناة الانسانية للمواطنين.

وأضاف الإرياني أن البعثة الدولية فشلت في إجبار المليشيا الحوثية على تنفيذ ايا من التزاماتها بموجب اتفاق السويد والانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة وضبط خروقاتها لوقف اطلاق النار، وأكدت بعد بيانها الاخير أنها رهينة لدى المليشيا وواقعة تحت ضغوطاتها وابتزازها وغير قادرة على أداء مهامها بمهنية وحيادية,

وطالب الإرياني الأمم المتحدة بتقييم أداء بعثتها لدعم اتفاق الحديدة خلال الفترة الماضية ومراجعة ميزانيتها التي تعكس مستوى الاستهتار بمعاناة ملايين الجوعى والمعدمين، والحيلولة دون تحولها مظلة لأنشطة المليشيا الحوثية الإرهابية التي تستهدف خطوط الملاحة الدولية والأمن والسلم الإقليمي والدولي.