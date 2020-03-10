إصابة وزير الصناعة والتجارة الإيراني رضا رحماني بفيروس #كورونا

أعلنت وكالة فارس اليوم الثلاثاء، عن إصابة وزير الصناعة والتجارة والمعادن رضا رحماني بفيروس ‎كورونا.

وكانت إيران قد أعلنت عن 54 وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، في أعلى حصيلة خلال يوم واحد منذ ظهور وباء كوفيد-19 في البلاد، وبذلك، يرتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في الجمهورية الإسلامية إلى 291، بحسب ما أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور خلال مؤتمر متلفز.

ويعد تفشي الفيروس في إيران بين الأكثر تسببا بالوفيات خارج الصين، حيث ظهر المرض نهاية العام الماضي. ولا تزال طهران المحافظة الأكثر تأثّرا في إيران بوجود 2114 إصابة. وحلّت محافظة مازندران في المرتبة الثانية مع تسجيل 253 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات لديها إلى 886 تليها قم حيث تم تسجيل 751 إصابة.