عاجل.. تنبيهات مهمة من سفارتي المملكة في إسبانيا وفرنسا للسعوديين بسبب كورونا

دعت سفارة المملكة العربية السعودية مواطنيها، الثلاثاء، إلى سرعة التواصل معها لترتيب العودة إلى المملكة حال الرغبة في ذلك.

وقالت السفارة عبر حسابها على تويتر إنه بالنظر للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية مؤخرا وحرصا منها على سلامة مواطنيها، تهيب سفارة المملكة العربية السعودية لدى إسبانيا جميع المواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة بسرعة التواصل مع السفارة وذلك لترتيب والتنسيق مع الخطوط الناقلة معلى أراقم الطوارئ التالية: هاتف شؤون السعوديين في مدريد 0034672538005 هاتف شؤون السعوديين في برشلونة 0034690011111.

ودعت سفارة المملكة لدى جمهورية فرنسا المواطنين المتواجدين على الأراضي الفرنسية سرعة تسجيل بياناتهم وتحديث أماكن الإقامة على موقع وزارة الخارجية – خدمة تسجيل جواز السفر- أو عبر البريد الإلكتروني :[email protected] وذلك حرصاً على سلامتهم.

وكانت السفارة قد دعت في وقت سابق اليوم إلى التواصل معها للترتيب والتنسيق مع الخطوط الناقلة، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة مؤخراً، وحرصاً على سلامة المواطنين.

وأفادت السفارة بالتواصل مع قسم شؤون السعوديين للرد على استفساراتهم على الأرقام التالية :( 0033673656324 – 0033626238195 )