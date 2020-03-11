كوريا الجنوبية تسجل 242 حالة إصابة جديدة بكورونا

سجلت كوريا الجنوبية زيادة أخرى في الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث أظهرت بيانات اليوم الأربعاء 242 حالة جديدة وست حالات وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 7755 وعدد الوفيات إلى 60 حالة.

وتتركز غالبية الحالات، بما في ذلك 149 من الحالات الجديدة، في مدينة دايجو جنوب شرقي البلاد ومقاطعة نورث جيونج سانج التي تضمها شمالي البلاد، طبقًا للمراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وترتبط معظم الإصابات بأتباع طائفة مسيحية في دايجو، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 5ر2 مليون نسمة، ومستشفى في تشونجدو.