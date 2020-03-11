أول إجتماع لمجلس حي الشرائع في دورته الجديدة

عقد مجلس ادارة مركز حي الشرائع مساء أمس الثلاثاء اجتماعه الأول في دورته الجديدة برئاسة رئيس مجلس الإدارة إبراهيم الثقفي وحضور نائب الرئيس محمد برناوي والمدير التنفيذي صالح الزهراني وأعضاء المجلس بمشاركة عمدة الحي ومدير قسم شرطة الشرائع ورئيس البلدية الفرعية.

ورحب رئيس المجلس في كلمة له بأعضاء المجلس مؤكداً على أهمية تنويع انشطة وبرامج المركز والمنتدى بما يواكب رؤية وطموحات جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة ويحقق تطلعات مجتمع الحي وآمالهم .

بعد ذلك استعرض المجتمعون أهم الانجازات التي تحققت خلال الدورة السابقة للمجلس

ثم شرع المجلس في توزيع المهام واللجان واصدار التكليفات لرؤساء اللجان.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة خطة المركز المنبثقة من الخطة العامة وأهم البرامج والأنشطة التي سيعمل المركز على تحقيقها من خلال اللجان المتفرعة وذلك تلبية لاحتياجات المجتمع التابع لمركز الحي .