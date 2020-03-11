تفاصيل الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام في حرس الحدود

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود عن توفر فرص وظيفية للمواطنين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) .

ويمكن للراغبين في التقدم على هذه الوظائف، تقديم طلباتهم من خلال منظومة التوظيف (جدارة) على موقع وزارة الخدمة المدنية mcs.gov.sa .

ويبلغ إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان 60 وظيفة شاغرة للرجال.

وفيما يلي أهم الشروط والضوابط الخاصة بالتقديم :

أولاً: مواعيد تقديم الطلبات :

– يبدأ التقديم على هذه الوظائف من تاريخ 20/7/1441 هـ وحتى 22/7/1441 هـ .

– فترة التقديـم مستمرة على مدار (24) ساعة.

ثانياً: آلية التقديم :

الدخول على نظام التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية والتأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية .

تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التحديد في المربع المخصص لذلك في الطلب .

يتم الاختيار من الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.

على المتقدم اختيار طباعة ملخص الطلب من خلال أيقونة (طباعة ملخص الطلب) والاحتفاظ به، حيث لن تقبل أي مراجعة أو استفسار أو تظلم دون إرفاق ملخص الطلب الذي يجب أن يكون تاريخ طباعته يسبق تاريخ نهاية فترة التقديم المحددة.

ثالثاً: الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة :

خريجو المعاهد التخصصية (حسب ماتضمنة دليل تصنيف الوظائف) .

خريجو الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف .

خريجو الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس) (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

خريجو الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية (حسب ماتضمنة دليل تصنيف الوظائف).

خريجو درجة الماجستير (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف) .

خريجو درجة الدكتوراه (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف ) .

الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم للتربوية.

يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

يشترط حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين على المرتبة السابعة والثامنة والتاسعة.

جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.

ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، او عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية .

رابعاً : إيضاحات عامة :

قراءة التعليمات والإرشادات الموضحة مع نموذج جدارة من خلال (الأسئلة الأكثر شيوعاً، التعليمات على مستوى كل حقل من النموذج مفصلة) قبل الشروع في تعبئة الطلب لتحاشي الوقوع في الأخطاء التي قد تؤثر على مرحلة الترشيح.

البيانات التي يتم إضافتها من قبل (المتقدم) على نموذج جدارة مسئوليتها على (المتقدم) حتى لو أدى عدم مصداقية تلك البيانات قياساً بأصول مستنداتها لاستبعاد الطلب في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف.

على كل (متقدم) قبل حفظ أي جزئية من مكونات جدارة مراجعتها والتأكد من صحتها.

الرغبات المكانية التي يتم تحديدها من قبل المتقدم إلى جانب عناصر المفاضلة (المؤهل، المعدل التراكمي، أقدمية التخرج، درجة الاختبار “للوظائف التي تتطلب الاختبار”) لها أهمية قصوى في استحقاق الترشيح من عدمه، لذلك يجب مراعاة ذلك عند تحديد الرغبات المكانية وترتيب أولويتها بان يتم ذلك أنطلاقاً من الإعلان التفصيلي للوظائف حسب المسمى الوظيفي والمقر وعدد الوظائف المتاحة.

ستقوم الهيئة العامة الرياضة بإعلان أسماء المرشحين عبر موقعها على شبكة الإنترنت لذلك فإنها تؤكد على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.