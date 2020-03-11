وزارة_الصحة: فتح باب التقديم لفرص الابتعاث الخارجي 2020

أعلنت وزارة الصحة عن التقديم لفرص الابتعاث الخارجي 2020 اعتباراً من تاريخ 1 أبريل 2020.

ومن ضمن الشروط أن يكون المتقدم من احد منسوبي الوزارة من موظفي الخدمة المدنية بديوان الوزارة أو مديريات الشؤون الصحية أو التجمعات الصحية أو موظفي التشغيل الذاتي بديوان الوزارة أو مديريات الشؤون الصحية فقط.

ألا يقل تقدير الأداء الوظيفي للموظف لآخر سنة عن جيد جدًا وألا يكون المرشح ممن أخل بواجباته الوظيفية أو صدرت بحقه عقوبة تأديبية جراء تقصير في أداء العمل خلال العامين السابقين للترشيح، وألا يكون محالاً إلى التحقيق أو مكفوف اليد أو طرفاً في قضية قائمة.

ألا يكون المرشح ممن سبق أن أنهيت بعثته أو إيفاده نتيجة إهمال أو تقصير منه أو لضعف المستوى الدراسي أو لسلوك غير مقبول وأن تكون كافة بياناتك محدثة على نظام إدارة الموارد البشرية (موارد) .

تعبئة استمارة طلب الموافقة على الابتعاث كاملة واعتمادها من صاحب الصلاحية قبل استكمال تقديم الطلب على البوابة.

أن يكون التخصص المطلوب والدرجة العلمية متوافقاً مع الخطة المعتمدة من الوزارة وأن يكون المؤهل المراد دراسته امتدادًا لتخصص المرشح الحالي.

أن يكون القبول معتمدًا من إحدى المؤسسات التعليمية الموصى بها من وزارة التعليم في الدرجة والتخصص وصادرًا من الجهة التعليمية مباشرةً وليس من خلال وسيط وأن يكون مسمى البرنامج مطابقاً لما تم الترشيح عليه.

أن يكون لدى المرشحين المشمولين بلائحة الوظائف الصحية شهادة تصنيف وبطاقة تسجيل مهني سارية المفعول بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية بناءً على أخر مؤهل دراسي.

وللاطلاع على بقية الشروط وكافة التعليمات عبر الرابط :

https://www.moh.gov.sa/Documents/2020-03-10-002.pdf