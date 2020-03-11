وثيقة: الكويت تقلص أسعار بيع خاماتها إلى آسيا لشهر ابريل

أظهرت وثيقة تسعير اليوم الأربعاء أن الكويت خفضت سعر البيع الرسمي لشحنات ابريل نيسان من خام التصدير الكويتي المتجهة إلى آسيا ليصبح أقل 4.65 دولار للبرميل عن متوسط الأسعار المعروضة للخام العماني في بورصة دبي للطاقة وخام دبي على بلاتس، بتراجع ستة دولارات للبرميل عن الشهر السابق.

وقلص المنتج أيضا سعر ابريل نيسان للخام الكويتي الخفيف الممتاز إلى مستوى أقل 3.10 دولار عن أسعار عمان/دبي المعروضة، بانخفاض ستة دولارات للبرميل عن الشهر السابق، بحسب الوثيقة.

وتحدد سعر البيع الرسمي لخام الخفجي في شحنات ابريل نيسان عند 4.75 دولار للبرميل دون متوسط الأسعار المعروضة للخام العماني في بورصة دبي للطاقة وخام دبي على بلاتس.

كانت رويترز أوردت الأسبوع الماضي طرح أول شحنة من خام الخفجي للتصدير في ابريل نيسان.

يأتي خفض أسعار البيع الرسمية لخامات الكويت عقب تقليص السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أسعارها لشهر ابريل نيسان في الشحنات المتجهة إلى آسيا بين أربعة وستة دولارات للبرميل.