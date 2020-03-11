الشرطة الإيرانية: سنتصدى لمروجي شائعات كورونا!

أكد مسؤول أمني إيراني عزم السلطات التصدي بحزم لمروجي الشائعات المرتبطة بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الأربعاء عن نائب قائد قوى الأمن الداخلي بطهران العميد حميد هداوند تأكيده على أن الشرطة ستتصدى بحزم لمروجي الشائعات حول فيروس كورونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال :”في مثل هذه الظروف التي يحتاج المجتمع فيها إلى الهدوء، هناك للأسف أفراد يقومون بقصد أو بغير قصد عبر نشر قضايا في الأجواء الافتراضية بالمساس بالأمن والاستقرار النفسي للمجتمع، ما من شأنه إرباك الرأي العام”.

وأكد أن “الشرطة ستتصدى بحزم لكل من يعرض أمن واستقرار المجتمع للخطر”.

ودعا المواطنين إلى متابعة الأخبار المتعلقة بكورونا عبر وسائل الإعلام الموثوقة.

وأعلنت الصحة الإيرانية أمس ارتفاع الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد إلى 291 حالة، والإصابات إلى 8042 .