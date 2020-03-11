لحالات الاشتباه بكورونا… 8 مراكز صحية لتقديم الخدمات الطبية العاجلة بمكة

خصصت صحة مكة المكرمة 8 مراكز صحية لتقديم خدمات الرعاية العاجلة لحالات الإشتباه حيث تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي: (الزاهر – كدي والهجرة – العزيزية – المعابدة – بحره – مخططات شرائع٧ – النوارية – الجموم).

وأبانت أنه سيتم ربط مراكز عيادات الرعاية العاجلة بالمستشفيات التي تقوم بإعادة الفرز والتوجيه وذلك على النحو التالي :

مراكز عيادات الرعاية العاجلة (الزاهر – بحره) مرتبطة بمستشفى الملك عبدالعزيز ، ومراكز عيادات الرعاية (كدي والهجرة – العزيزية) مرتبطة بمستشفى النور ومستشفى الولادة والأطفال.

ومراكز عيادات الرعاية العاجلة (المعابدة – مخططات شرائع٧) مرتبطة بمستشفى الملك فيصل ، ومراكز عيادات الرعاية العاجلة (النوارية – الجموم) مرتبطة بمستشفى حراء العام .