لحالات الاشتباه بكورونا… 8 مراكز صحية لتقديم الخدمات الطبية العاجلة بمكة

0
مكة المكرمة - الوئام- محمد السويهري:

خصصت صحة مكة المكرمة 8 مراكز صحية لتقديم خدمات الرعاية العاجلة لحالات الإشتباه حيث تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي: (الزاهر – كدي والهجرة – العزيزية – المعابدة – بحره – مخططات شرائع٧ – النوارية – الجموم).

وأبانت أنه سيتم ربط مراكز عيادات الرعاية العاجلة بالمستشفيات التي تقوم بإعادة الفرز والتوجيه وذلك على النحو التالي :

مراكز عيادات الرعاية العاجلة (الزاهر – بحره) مرتبطة بمستشفى الملك عبدالعزيز ، ومراكز عيادات الرعاية (كدي والهجرة – العزيزية) مرتبطة بمستشفى النور ومستشفى الولادة والأطفال.

ومراكز عيادات الرعاية العاجلة (المعابدة – مخططات شرائع٧) مرتبطة بمستشفى الملك فيصل ، ومراكز عيادات الرعاية العاجلة (النوارية – الجموم) مرتبطة بمستشفى حراء العام .

حمّل الأن تطبيقات الوئام

يمكنك متابعة أخر الأخبار أولاً بأول من خلال تطبيقات صحيفة الوئام المتوفرة الأن علي متجر جوجل بلاي أو أبل ستور وتمتع بالمزيد من المميزات المذهلة

او يمكنك متابعة القراءة من متصفحك