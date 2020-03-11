أردوغان: أول مصاب بكورونا في تركيا قادم من ألمانيا

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حالة الإصابة بفيروس كورونا، التي تم الإعلام عنها أمس، هي لمواطن تركي قادم من ألمانيا.

وهذه هي أول حالة إصابة بالفيروس تعلن تركيا تسجيلها.

وقال أردوغان، في كلمة أمام الكتلة البرلمانية لحزبه العدالة والتنمية،إن بلاده اتخذت كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون وصول الفيروس وانتشاره في البلاد.

ووفقا لمحطة “تي.آر.تي” التركية فقد بدأت بلدية اسطنبول في تعقيم حافلات المواصلات العامة.

وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه أعلن مساء أمس تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد، وقال إن الحالة أصيبت بالفيروس “خلال التواجد بأوروبا”.