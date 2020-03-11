مدرب المنتخب السعودي يتمسك بتنظيم معسكر داخلي للفريق

ذكر تقرير إخباري اليوم الأربعاء أن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم تمسك بتنظيم معسكر داخلي للفريق خلال الفترة ما بين 22 و30

أذار/مارس الجاري، تزامنا مع فترة توقف المنافسات المحلية لإقامة المباريات الدولية، وذلك رغم المخاوف من تزايد انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وكشفت مصادر كشفت لها أن رينارد أبدى إصرارا على تنظيم المعسكر رغم إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الآسيوي تأجيل مباريات التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، التي كانت مقررة خلال أذار/مارس الجاري

وحزيران/يونيو المقبل بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت مصادر أخرى داخل الاتحاد السعودي لكرة القدم أن الاتحاد يترقب التطورات الخاصة بانتشار فيروس كورونا، الأسبوع الجاري، قبل اتخاذ قرار حاسم بشأن المعسكر.

وأكد أحمد الراشد، رئيس لجنة المسابقات في رابطة المحترفين أنه لا نية لإجراء مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال فترة معسكر الأخضر.

وأوضح الراشد، أنه إذا جرى تأجيل فترة “أيام الفيفا” في جميع قارات العالم، فسيجرى تقديم جولة من الدوري لتقام مبارياتها بين الثالث والخامس من نيسان/أبريل المقبل، بشرط موافقة إدارة المنتخب.

وشدد الراشد على أن أندية قد تتضرر من إقامة جولة بالدوري خلال “أيام الفيفا” بسبب افتقاد جهود لاعبين لارتباطهم مع منتخبات بلادهم.