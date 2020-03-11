بعد تعطيل الدراسة.. مصر توقف العمل بالقطاعين العام والخاص غدا

قرر مجلس الوزراء المصري، فى اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، غدا الخميس، 12 من مارس 2020.

وأوضح “مدبولي” أنه يستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

جاء ذلك فى ضوء ما عرضه الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، بشأن آخر تحديث لتنبؤات سقوط الأمطار، وسط توقعات بسوء شديد في الأحوال الجوية.