عاجل.. السفارة في الكويت: تمديد المغادرة النهائية للسعوديين الراغبين بالعودة إلى المملكة 72 ساعة

أعلنت سفارة المملكة في الكويت، أنه تم تمديد المغادرة النهائية للمواطنين السعوديين الراغبين في العودة من الكويت إلى المملكة مهلة 72 ساعة بدءًا من اليوم الأربعاء.

وقالت السفارة في بيان لها اليوم الأربعاء: “تود سفارة المملكة في دولة الكويت الشقيقة إبلاغ المواطنين الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن بأنه تم تمديد المغادرة النهائية خلال الـ72 ساعة القادمة اعتبارًا من تاريخ اليوم 16/ 7/ 1441 هجريًا الموافق 11/ 3/ 2020 وكذلك السماح للمقيمين المغادرين المملكة بالعودة ممن لديهم إقامة سارية المفعول.

وخصصت السفارة أرقام للتواصل معها 0096550155955 – 0096551121069 – 0096522550021

يشار إلى أن سفارة المملكة لدى الكويت أعلنت، أمس الثلاثاء، إمكانية عودة المواطنين السعوديين الراغبين في العودة من الكويت إلى السعودية عن طريق منفذي الرقعي والخفجي برًا، أو رحلة الخطوط السعودية مساء اليوم الأربعاء إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض.