ملكة بريطانيا تتوقف عن المصافحة بسبب فيروس كورونا

قررت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، التوقف عن مصافحة الناس بسبب فيروس كورونا “كوفيد-19″، وذلك حسب ما أعلنته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

والتقت الملكة، أمس المفوضة السامية السريلانكية ساروجا سيريسينا وزوجها الدكتور سوداث تالبيهيوا في قصر باكنغهام، ولم تصافح ضيفيها خلال الاجتماع القصير في مقر إقامتها الملكي، أثناء تسليم سيريسينا أوراق اعتمادها إلى الملكة، وانحنى الدكتور تالبيهيوا أمام الملكة من مسافة قريبة لإلقاء التحية.

وقالت الصحيفة، إن أحد مساعدي الملكة أكد أنه رغم أن الأسرة المالكة لا تزال تتبع نصيحة الحكومة، التي لا تحظر المصافحة أو التجمعات الكبيرة، فإنه في الوقت الحاضر تفضل الملكة عدم المصافحة بسبب تفشي فيروس كورونا.