إقرار إغلاق مرمى النفايات بالعقيق ونقله لموقع آخر

عقد محافظ العقيق الدكتور فيحان بن حمود العتيبي اليوم الأربعاء, اجتماع بشأن مرمى النفايات الحالي بالمحافظة، بحضور اللجنة المشكلة التي ضمت عضوية الهيئة العامة للطيران المدني، وشركة الخدمات الجوية السعودية، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، وبلدية العقيق.

وتخلل الاجتماع الاطلاع على الإجراءات التي اتخذتها إمارة المنطقة بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة.

وتم الإقرار بإغلاق مرمى النفايات الحالي، ونقله إلى موقع آخر وبدأ العمل فيه فوراً، وفق منظومة بيئية متكاملة لمعالجة وطمر النفايات والمخلفات للمحافظة على البيئة المحيطة.