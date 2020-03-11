“الأمر بالمعروف”: تعليق الدورات التدريبية وورش العمل ودبلوم تأهيل الأعضاء المستجدين مؤقتًا

اتخذت الرئاسة العامة لهيئة الأمر لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عددًا من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، فقد وجه الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بتعليق الدورات التدريبية وورش العمل ودبلوم تأهيل الأعضاء المستجدين مؤقتًا، مع استمرار التدريب الإلكتروني.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة سالم بن عبيد الصواط، أن الرئيس العام وجه الإدارات المختصة بتأمين المعقمات اللازمة وكل ما تقتضيه الإجراءات الوقائية لكافة الفروع والهيئات والمراكز التابعة لها، ونشر الوسائل التوعوية والوقائية عبر لوحات إرشادية ورسائل مقروءة.