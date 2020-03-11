“البلديات” تكثف حملاتها للتأكد من التزام محطات الوقود بوجود شاشات لعرض الأسعار

تواصل وزارة الشؤون البلدية والقروية، مواكبة للمراجعة الشهرية لأسعار الوقود، حملاتها الرقابية عبر الأمانات والبلديات، للتأكد من التزام جميع محطات الوقود بوجود شاشات إلكترونية توضح الأسعار وفق الاشتراطات.

وتؤكد الوزارة، أهمية تشغيل شاشات الأسعار تزامنًا مع المراجعة الشهرية للأسعار، حيث يعتبر عدم وجود شاشات توضح الأسعار مخالفة تصل لحد إيقاف ترخيص الخدمة، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن المحطات المخالفة عبر مركز البلاغات البلدي 940.

جاء ذلك عبر التعميم الصادر لجميع أمانات المملكة، والذي يضمن أهمية قيام ملاك المحطات بتركيب شاشات توضح أسعار الوقود لغرض الشفافية في أسعار الوقود خاصة وأنه يتم مراجعة الأسعار بشكل شهري من قبل شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو).