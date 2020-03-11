“أوبك” تخفض توقعاتها للطلب على النفط وسط أزمة كورونا

خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، اليوم الأربعاء، توقعاتها للطلب على النفط هذا العام تحت وطأة فيروس كورونا المستجد وحذرت من أنها يمكن أن تقدم على الخطوة مجددا.

وفي تقريرها الشهري الأخير خفضت المنظمة توقعاتها لمعدل الطلب العالمي بمقدار 0,92 مليون برميل عند 99,73 مليون برميل.

وفيما لا يزال معدل الطلب العالمي يزيد بنحو 60 ألف برميل يوميا قالت أوبك إنه نظرا للتطورات الأخيرة، فإن مخاطر اتجاه الطلب هبوطا تفوق أي مؤشرات إيجابية وتلمح إلى مراجعة باتجاه الهبوط لنمو الطلب على النفط في حال استمر الوضع الحالي.

وتسبب تفشي فيروس كورونا الجديد باضطرابات اقتصادية كبيرة في الصين وخارجها، في وقت تفرض السلطات إجراءات لاحتواء التفشي ما يؤثر على الطلب على النفط.