طبيبة تشكو من مريضة كورونا بصقت في وجه ممرضة بالكويت

أثارت طبيبة كويتية تدعى مي الهزاع، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت مقطع فيديو تقول فيه إن مريضة بـ”كورونا” تعمدت البصق على ممرضة لنقل العدوى.

الطبيبة أوضجت في المقطع أن مريضتين مصابتين بفيروس كورونا كنَ يتجولنَ في مستشفى جابر الذي يتعالج فيه مصابو الفيروس القادمون من إيران، وقد تعمدت إحداهما البصق على الممرضة لنقل العدوى لها”.

وأضافت أن المريضة كويتية، وأن ما حدث يعتبر جريمة، مطالبة بـ”مراعاة الكادر الطبي والممرضات وعدم الإقدام على مثل هذه الأفعال”.

في السياق، نفى بندر العنزي رئيس مجلس إدارة جمعية التمريض الكويتية، صحة الواقعة، وقال العنزي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، “هذه الأخبار ليست دقيقة، وإن ما حدث هو مشاحنة بين مريضتين ومسؤولة التمريض، وإن الأخيرة لم تتذمر أو تشتكي وقدَرت ظروف المريضة”.