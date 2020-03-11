آخر تطورات كورونا عالميًا.. ارتفاع حالات الوفاة في إيطاليا إلى 617

مازالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم.\

وأعلنت إيطاليا ارتفاع حالات الوفاة بكورونا في إقليم لومبارديا إلى 617.

وكانت السلطات في قطر سجلت 238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، وهو أعلى معدل إصابة يومي تسجله البلاد، ليصل إجمالي عدد الإصابات لديها إلى 262 حالة.

كما سجلت البحرين اليوم الأربعاء 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما سجل العراق حالة وفاة جديدة هي الثامنة في البلاد، وسجلت الكويت ثلاث حالات إصابة جديدة، بينما أعلنت السعودية تسجيل حالة إصابة لمصري عائد من نيويورك.

وارتفع عدد المصابين بالفيروس في البحرين إلى 189 مصابا، بعد تسجيل حالات الإصابة الجديدة اليوم الأربعاء، وقد تماثل للشفاء منهم 30 شخصا.

وقالت وزارة الصحة البحرينية إن الحالات الجديدة كانت من بين 165 شخصا من المواطنين الذين تم إجلاؤهم مؤخرا من إيران.

وتعد إيران من أكبر بلدان منطقة الشرق الأوسط تسجيلا للإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا، إذ أعلنت اليوم الأربعاء عن تسجيل 63 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى إصابة 958 شخصا، ليصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 9 آلاف حالة، وعدد حالات الوفاة إلى 354 حالة.