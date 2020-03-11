وزارة الاستثمار توضح حقيقة ما نشر بشأن تواصل “الفالح” ووزير الطاقة الروسي

أوضحت وزارة الاستثمار، حقيقة ما نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” في تقريرها، أمس الثلاثاء، الذي تضمن تواصل وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، بخصوص موضوعات تتعلق بالطاقة وأسعار النفط.

وقال الوزارة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن ما نشرته الصحيفة ادعاءات ومزاعم لا أساس لها من الصحة، مؤكدة أنه لم يتم أي تواصل بين وزير الاستثمار، ووزير الطاقة الروسي، بأي شكل من الأشكال، مطالبة وسائل الإعلام بتوخي الدقة فيما تنشر، والتواصل في أي موضوع يخص الوزارة أو الوزير مع القنوات الرسمية المعتمدة الممثلة بالمركز الإعلامي في الوزارة، بهدف الحصول على المعلومات بشكلٍ مؤكد ودقيق.