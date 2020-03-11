ما هي أكثر الأشياء التي ينساها السعوديون في سيارات أوبر؟.. الشركة تكشف مفاجأة

كشفت شركة “أوبر” عن مؤشر المفقودات السنوي الرابع، الذي يتضمن قائمة بأهم مفقودات الركاب رحلاتهم على التطبيق في السعودية.

وقدم المؤشر لمحة عن الأشياء الشائعة التي ينساها ركاب أوبر، كما أدرج بعضًا من أكثر الأشياء إثارة للدهشة من المفقودات.

ويظهر المؤشر خلال هذا العام أن الأشخاص الذين يقضون إجازة أو يستعدون للسفر يميلون للنسيان أكثر من غيرهم، حيث يتركون خلفهم أشياء مختلفة بدءًا من حقائب الظهر إلى المفاتيح والحواسيب المحمولة وعلب المكياج، وغير ذلك الكثير.

وبحسب تقرير للشركة، لا يقتصر النسيان على الأشياء المعتادة، إذ يبدو بأن الركاب قد يتركون خلفهم ما لا يخطر على البال مثل الدجاج المجمد واطباق المعجنات، وغير ذلك. حتى أن الآباء والأمهات، أحياناً ينسون عربات الأطفال وزجاجات حليب الأطفال خلال مشاويرهم على تطبيق أوبر.

وأما بالنسبة للأيام والأوقات التي يكون فيها الركاب في المملكة أكثر نسيانًا، يكشف المؤشر بأن شرود الذهن يبلغ ذروته أيام الأربعاء والخميس، لا سيما في فترة المساء، وتحديدًا عند الساعة السابعة مساءً، وقد يكون ذلك عند العودة إلى المنزل بعد العمل.

وقدم أكثر 10 أشياء تم نسيانها في المملكة العربية السعودية (حقائب الظهر وحقائب اليد، المحفظات وحقائب اليد، الهواتف والكاميرات، المفاتيح

السماعات ومكبرات الصوت، الملابس، النظارات، المجوهرات والساعات والمكياج، شواحن الهواتف، الكتب).

كما تم نسيان: “الدجاج المجمد، عربات الأطفال، وسادة زرقاء، خاتم من الذهب، آلة صنع القهوة، علب معجنات، كرسي، ورق عنب، حامل الطبل

قهوة تركية”.