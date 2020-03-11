كوميديا سوداء .. كورونا يعاقب المؤتمرين بشأنه في نيويورك

ربما كان الموقف شبيها بإحدى نكات الكوميديا السوداء،حينما لم يجد المؤتمرين بشأن كورونا في نيويورك حلا سوى إلغاء مؤتمرهم بسبب الفيروس نفسه و سبب بطل المناقشة على الطاولة.

و أعلن مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، إلغاء مؤتمر، الذي كان مقررا عقده الجمعة المقبل، بمدينة نيو يورك، والذي يناقش فيروس كورونا الجديد وتأثيره على مواصلة الأعمال التجارية بسبب تفشي الفيروس

ولم يكتف المجلس بإلغاء لقاء بعنوان “ممارسة الأعمال التجارية في ظل انتشار فيروس كورونا الجديد”، ، وألغى أيضا المؤتمرات والاجتماعات الأخرى التي كان من المقرر عقدها في الفترة من 11 مارس إلى 3 أبريل المقبل، بما فيها لقاءات واجتماعات وأحداث وطنية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وتنضم محاضرات واجتماعات مجلس العلاقات الخارجية الملغاة إلى قائمة طويلة من التجمعات الملغاة أو المؤجلة، بما في ذلك معرض نيويورك السنوي للسيارات، حيث أعلنت رابطة تجار السيارات الكبرى في نيويورك، الثلاثاء، أنه سيتم تأجيل معرض السيارات وإعادة جدولته إلى أواخر أغسطس من العام الجاري.

وكان عمدة مدينة أندرو كومو قد أعلن في مؤتمر صحفي أنه سيتم إرسال الحرس الوطني إلى المدينة للمساعدة في إغلاق أماكن التجمع العامة في محاولة لإبطاء انتشار فيروس كورونا الجديد، بحسب ما ذكر موقع بلومبيرغ.

ووفقا للإحصائيات الأخيرة، فقد انتشر فيروس كورونا الجديد في العديد من الولايات، وتسبب بإصابة أكثر من 1000 شخص، مع تسجيل 29 حالة وفاة.

وتسبب انتشار الفيروس في الولايات المتحدة حتى الآن في تعطيل أكثر من 50 حدثا رئيسيا بحضور متوقع يقدر بحوالي مليون شخص، وفقا لبيانات جمعتها بلومبيرغ نيوز.