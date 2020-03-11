السعودي آل حسنة أفضل مدير علاقات عامة في قطاع السياحة العربي

فاز السعودي ماجد آل حسنة بجائزة أفضل مدير علاقات عامة في القطاع السياحي العربي، والتي أعلن عنها المركز العربي للإعلام السياحي اليوم الأربعاء.

وتعد جوائز الإعلام السياحي العربي، من أهم المنصات العربية لتكريم المبدعين في مجال الإعلام السياحي والتراثي، وصوت لها هذا العام أعداد كبيرة تقدر بالملايين شاركوا في اختيار الفائزين عبر التصويت الإلكتروني لاختيار مرشحهم.

وينظم المركز العربي للإعلام السياحي، جوائز الإعلام السياحي العربي لعام 2020 في الدورة الـ12 بحلتها الجديدة، وهو بمثابة أكبر مظلة للإعلاميين السياحيين في العالم العربي، ويضم نحو 450 إعلاميا ومهتما بالسياحة يمثلون 15 دولة عربية ويتخذ القاهرة مركزا رئيسا له.