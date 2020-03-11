‏أمير الحدود الشمالية يكرم جندي بحرس الحدود أنقذ عائلة برفحاء

كرّم ⁧‫الأمير فيصل بن خالد بن سلطان‬⁩، ‏⁧‫أمير منطقة الحدود الشمالية‬⁩، في مكتبه بالإمارة اليوم، الجندي أول في قطاع ⁧‫حرس الحدود‬⁩ بمحافظة ⁧‫رفحاء‬⁩ عبدالعزيز بن خضر الشمري نظير إنقاذه سيدة وأطفالها من حادث مروري من خلال عرض سيارته أمام سيارة مسرعة لتمكين السيدة وأطفالها من المرور بسلام.

وتأتي قصة “عبدالعزيز الشمري ” عندما قام باعتراض سيارة مسرعة وإغلاق المسار لتصتدم السيارة المسرعة بسيارته في أحد الشوارع الرئيسية بمحافظة رفحاء من أجل امرأة وطفلتها عندما لاحظ عبور العائلة للطريق مع اقتراب السيارة من الخلف ليستقبل الصدمة عوضاً عن دهس سيدة وطفلة.