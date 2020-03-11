أسعار النفط تتأرجح.. عقود خام برنت تتراجع 1.43 دولار لتبلغ عند التسوية 35.79 دولار للبرميل

تراجعت عقود خام برنت، الأربعاء، 1.43 دولار أو 3.84% لتبلغ عند التسوية 35.79 دولار للبرميل.

وكان خام برنت نزل مسجلا أكبر خسارة يومية في أكثر من 11 عاما، يوم الجمعة الماضي، بعد أن رفضت روسيا اقتراح أوبك بتنفيذ تخفيضات كبيرة لإنتاج النفط لتحقيق استقرار في الأسعار المتضررة بفعل التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا، وردت أوبك بإلغاء القيود على إنتاجها.

وجرى تداول ما يزيد عن مليون عقد للخام الأميركي خلال الجلسة، في الوقت الذي تحول فيه اتفاق استمر لثلاث سنوات بين أوبك وروسيا إلى اختلاف.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ ديسمبر 2008، لتنخفض 4.72 دولار أو 9.4 بالمئة وتبلغ عند التسوية 45.27 دولار للبرميل، وهذا أدنى مستوى إغلاق لبرنت منذ يونيو 2017.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.62 دولار أو 10.1 بالمئة إلى 41.28 دولار للبرميل وهو أقل مستوى إغلاق منذ أغسطس 2016 وأكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية منذ نوفمبر 2014.

وجرى تداول ما يزيد عن 4.58 مليون عقد للخام الأميركي لشهر أقرب استحقاق هذا الأسبوع، وهو أكثر الأسابيع كثافة لحجم تداولات ذلك العقد على الإطلاق.